Verdachte aangeklaagd voor moord verzekeringstopman New York

Mangione wordt in de aanklacht beschuldigd Thompson te hebben vermoord met de bedoeling „het beleid van een overheidsinstantie te beïnvloeden door intimidatie of dwang”. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen.

De moord vond op 4 december plaats op straat in New York. De verdachte werd vorige week aangehouden in een fastfoodzaak in de aangrenzende staat Pennsylvania, na een vijf dagen durende klopjacht. Hij zit nog steeds vast in Pennsylvania en wil zijn uitlevering aan de staat New York aanvechten. Aanklagers hadden eerder voorlopige aanklachten ingediend om het uitleveringsproces te starten.