Macron donderdag naar door cycloon getroffen Mayotte

Het is nog steeds niet bekend hoeveel mensen zijn omgekomen. Het officiële dodental ligt op 21, maar kan volgens de lokale autoriteiten nog flink oplopen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau bezocht Mayotte afgelopen maandag al. Hij zei dat het eiland „volledig verwoest” is.

Macron sprak maandag tijdens een crisisoverleg over Mayotte over een „tragedie”. Hij beloofde toen „in de komende dagen” naar het Franse overzeese gebied af te reizen. Om die reis mogelijk te maken, kort hij een bezoek aan Brussel in. Daar ontmoet hij diverse EU-leiders.