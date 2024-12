Zorgen in Tweede Kamer over onlineradicalisering

CDA-Kamerlid Derk Boswijk citeerde: „In Nederland zijn honderden jongeren actief in rechts-terroristische of jihadistische onlinemilieus.” Hij vindt dat dat vraagt om samenwerking met andere landen en sociale media. „TikTok moet bijvoorbeeld veel meer verantwoordelijkheid nemen om terroristische content te verwijderen.”

Volgens Hanneke van der Werf (D66) schiet de aanpak van onlineradicalisering tekort. „Jongerenwerkers, straatwerkers en gemeenten leggen de focus op de offlinewereld, terwijl de radicalisering juist online begint.”

Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA) zegt dat ze zich „enorme zorgen” maakt om de conclusies van de NCTV, en ook bij Ingrid Michon (VVD) leven „grote zorgen” over online-extremisme. Zij wil dat burgemeesters meer grip hebben op wat er online gebeurt.

„Als iemand in z’n eentje op zijn zolderkamer binnen een week radicaliseert en bereid is om over te gaan tot geweld, dan zijn de signalen zeer beperkt”, reageerde minister David van Weel (Justitie en Veiligheid). Een oplossing is volgens de minister moeilijk te vinden, maar hij ziet een mogelijkheid in hulp aan scholen om radicalisering op te merken.