Kamer wil af van roken op sportveld, openluchtbad en dagattractie

Van de dertien moties die zijn ingediend tijdens een debat over het burgerinitiatief Nicotinee zijn er negen aangenomen. Het voorstel van Nicotinee, dat werd ondertekend door 70.000 mensen, hield in dat de mensen die op of na 1 januari 2012 werden geboren nooit meer rookwaren en andere nicotinehoudende producten mogen kopen. Vanaf 2030 - als deze generatie 18 jaar wordt - zal dit verbod gaan gelden voor alle nieuwe volwassenen zodat er een rookvrije generatie ontstaat. De Kamer stemde in met een voorstel van NSC en CDA om onderzoek te doen naar dit voorstel.