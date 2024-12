Weer vertraging voor nieuwe woontorens Den Haag

The Grace moet niet ver van station Den Haag HS verrijzen. Op die plek stond een kantoorgebouw, dat onlangs gesloopt is. Toen de plannen voor The Grace jaren geleden werden aangekondigd, was het de bedoeling dat de bouw in 2022 zou beginnen en dat de torens in 2023 zouden worden opgeleverd, maar dat lukte niet.

Door bouwkosten en rentelasten moest het ontwerp ook aangepast worden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de ene toren 180 meter hoog zou worden en de andere 153 meter. Daarmee zouden het de hoogste torens van heel Den Haag worden. De hoogtes gingen eerder dit jaar omlaag naar 139 en 105 meter. In de torens komen 1300 woningen.

Den Haag telt momenteel meer dan 565.000 inwoners en verwacht over ongeveer vijftien jaar zo’n 620.000 tot 630.000 inwoners te hebben. Plek voor grote nieuwbouwwijken is er niet in de stad, dus wil de gemeente hoge torens bouwen rond de stations Hollands Spoor, het Centraal Station en Laan van NOI.

Vlak bij Hollands Spoor wil Den Haag twee andere torens van ongeveer 160 meter bouwen, de Escher Gardens. De hoogste torens van Den Haag zijn nu de twee gebouwen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid. Beide zijn 146 meter hoog. De Hoftoren van het ministerie van Onderwijs is 142 meter hoog. De hoogste woontoren van Nederland is de 215 meter hoge Zalmhaventoren in Rotterdam.