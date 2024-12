Koppel krijgt levenslang voor moord op 10-jarig dochtertje

Sara werd in augustus 2023 dood aangetroffen op haar bed thuis in Woking, een plaats ten zuidwesten van Londen. Ze had onder meer brandwonden, bijtsporen en gebroken botten. Het meisje was geslagen met een metalen staaf en een cricketknuppel en „vastgebonden met een gruwelijke combinatie van verpakkingstape, een touw en een plastic zak” over haar hoofd, zei de rechter.

Urfan Sharif (43) en zijn vrouw Beinash Batool (30) werden vorige week al schuldig bevonden aan het vermoorden van het meisje, dat ze ontkenden. Ze blijven respectievelijk minstens 40 en 33 jaar vastzitten.

De rechter zei bij het uitspreken van het vonnis dat Sara het slachtoffer was geworden van „extreem wrede daden”, maar dat Sharif en Batool geen „sprankje berouw” hadden getoond. De oom van het meisje, die bij Sharif en Batool woonde, heeft zestien jaar celstraf gekregen voor het „veroorzaken of toestaan” van Sara’s dood.

Een dag na Sara’s dood vluchtten haar vader, stiefmoeder en oom met vijf andere kinderen naar Pakistan. Haar vader belde de politie vanuit Pakistan om Sara’s dood te melden. Hij had thuis een briefje achtergelaten waarop stond dat hij zijn dochter niet had willen doden. De volwassenen keerden een maand later terug en werden direct na aankomst op een luchthaven opgepakt. De andere kinderen zijn nog in Pakistan.

In het Verenigd Koninkrijk is verontwaardiging ontstaan over het feit dat de mishandelingen konden doorgaan. Sharif kreeg in 2019 de voogdij over Sara nadat het huwelijk met haar moeder was gestrand, ondanks beschuldigingen van mishandeling. Sara’s school maakte in maart 2023 een melding bij jeugdzorg vanwege verwondingen in het gezicht van het meisje. Er werd onderzoek gedaan, maar geen actie ondernomen. Sharif volgde vanaf april 2023 thuisonderwijs.

Volgens de Engelse kinderrechtencommissaris heeft Sara’s dood „diepe zwaktes in ons jeugdbeschermingssysteem” blootgelegd. Ze pleit voor een verbod op thuisonderwijs voor vermoedelijke slachtoffers van misbruik.