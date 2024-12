OVV maakt zich zorgen over bezuinigingen op pandemie-aanpak

De onderzoeksraad heeft eerder de aanpak van de coronacrisis door de overheid bekeken en bracht daarover drie rapporten uit. Op basis daarvan besloot het vorige kabinet 300 miljoen euro uit te trekken voor ‘pandemische paraatheid’. Het kabinet-Schoof heeft deze plannen echter geschrapt, ook tot onvrede van de Tweede Kamer. Het geld zou gaan naar onder meer versterking van de GGD’en en het RIVM.

De OVV vindt de bezuinigingsplannen onverstandig omdat ze ten koste gaan van onder meer de opschaling van ic-capaciteit. „De overheid moet de lessen uit de aanpak van de coronacrisis juist nu borgen in beleid en in de inrichting van een crisisorganisatie”, vindt voorzitter Chris van Dam. „Tijdens een crisis is er geen tijd om het wiel uit te vinden.”