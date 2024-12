Wilders wil geen concessies meer doen op asielgebied

Hij zegt dat zijn partij de afgelopen maanden veel concessies heeft gedaan. Hij verwees daarbij naar het belastingplan, de onderwijsbegroting en het staatsnoodrecht. Maar de PVV is gekozen om te leveren op asiel, aldus Wilders. „Mijn geduld is wel op.”

Vorige week bereikte de coalitie na twee weken onderhandelen een akkoord met CDA, SGP, ChristenUnie en JA21 over minder bezuinigen op onderwijs. Dat was nodig omdat de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Wilders zei op asielgebied „niet dezelfde route” te willen nemen als „de afgelopen maanden”.

Vrijdag bespreekt de ministerraad twee wetsvoorstellen op migratiegebied. Het gaat om de asielnoodmaatregelenwet en de Wet tweestatusstelsel. Wilders zei dat zijn waarschuwing niet specifiek gaat over deze twee voorstellen. „Er komen nog veel meer voorstellen.”