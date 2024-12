Eerste Kamer steunt belastingplan, links bezorgd om btw-verhoging

Net als bij de onderwijsbegroting moest het kabinet met aanpassingen komen om zich te verzekeren van steun voor het belastingplan in de senaat. De christelijke partijen werden gunstig gestemd met behoud van de mogelijkheid om belastingvrij te schenken, bijvoorbeeld aan kerken, en lastenverlichting voor gezinnen met één kostwinner. Daarnaast beloofde het kabinet op zoek te gaan naar alternatieven voor de hogere btw op cultuur, sport en boeken.

Hoewel het kabinet heeft toegezegd met alternatieven te komen, staat de btw-verhoging per 2026 nog steeds in het belastingplan. Senator Randy Martens (GroenLinks-PvdA) vindt de onzekerheid die erover ontstaat geen goede manier van wetten maken, iets waar de Eerste Kamer op toetst. Ook de SP is „niet gerust op een goede afloop” als het gaat om de btw.

De toezegging van financiënminister Eelco Heinen om te kijken naar alternatieven voor de btw-verhoging, was voldoende voor D66 en de christelijke partijen CDA, SGP en ChristenUnie om alsnog het belastingplan te steunen. Heinen benadrukte wel dat de ongeveer 2 miljard euro die ermee gemoeid is, elders gevonden moet worden.

Verder zorgt het belastingplan er onder meer voor dat alle werkenden volgend jaar over het eerste deel van hun inkomen een lager belastingtarief gaan betalen. Voor de mensen die het minst verdienen, wordt dit voordeel overigens deels tenietgedaan door een verlaging van de algemene heffingskorting.

Onderdeel van het belastingplan is ook de afschaffing van de salderingsregeling, die nu nog particuliere bezitters van zonnepanelen bevoordeelt. Ook daar stemde de Eerste Kamer mee in. Nog geen jaar geleden verwierp de senaat in dezelfde samenstelling een voorstel om de salderingsregeling geleidelijk af te bouwen. BBB en PVV waren toen tegen, maar gingen er aan de formatietafel toch mee akkoord de regeling per 2027 in één keer te beëindigen.