Duitse CDU/CSU komt met ‘tegenproject’ tegen Scholz’ beleid

„Zo doorgaan is geen optie”, zei Merz dinsdag. Zijn ‘project’ is op het gebied van immigratie, economie, sociale kwesties en veiligheidsbeleid ook een breuk met de lijn van de christendemocratische voormalige bondskanselier Angela Merkel die van 2005 tot eind 2021 een regeringsleider van het politieke centrum was.

Markus Söder, de leider van de Beierse tak van de christendemocraten, de CSU, waarschuwde dat de Alternative für Deutschland (AfD) geen alternatief is. De CDU/CSU staat volgens Söder nu voor een beleid „voor orde en recht dat niet links, niet woke en niet gendergerelateerd is”.

Duitsland staat er ondertussen economisch slecht voor en staat weer voor een recessie. De christendemocraten zeggen dat de economie weer gezond moet worden „door hard werken de moeite waard maken”. Dat zou met belastingverlagingen voor werkenden moeten lukken en ook zouden er minder uitkeringen worden verstrekt.

Scholz werd eind 2021 bondskanselier in een coalitie van zijn SPD met de Groenen en de liberale FDP. Begrotingsproblemen hebben afgelopen maand tot een breuk in de coalitie geleid. Scholz stuurde de FDP-minister van Financiën weg en daarmee vertrok de liberale partij uit de regering. Deze week heeft de Bondsdag de stap naar nieuwe verkiezingen gezet door met een motie van wantrouwen de regering Scholz ten val te brengen. In februari zijn de verkiezingen.