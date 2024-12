LTO: vrijspraak Boxtelse ‘dierenextremisten’ zwaar teleurstellend

Volgens de rechters kon niet worden bewezen dat de activisten staldeuren hebben geforceerd om binnen te komen, waardoor geen bewezen strafbare feiten zijn gepleegd. De uitspraak valt volgens LTO niet uit te leggen aan veehouders en „schept een ernstig precedent voor toekomstig dierenactivisme”. Uit voorzorg worden stallen in de praktijk vaak niet afgesloten. „Hierdoor is bij stalbezettingen doorgaans geen sprake van geforceerde inbraak en worden zij gekwalificeerd als een (lichte) verboden toegangsovertreding”, aldus de organisatie. Hierdoor gaan „dierenextremisten” vaak vrijuit of krijgen slechts een lichte boete opgelegd.

LTO benadrukt dat de uitspraak aantoont dat de wet tekortschiet. „De impact van stalinsluiping op gedupeerde boeren en hun gezinnen is groot. Het binnendringen in, en bezetten van, stallen moet categorisch gekwalificeerd worden als huis-, lokaal of erfvredebreuk.” De boerenorganisatie roept de Tweede Kamer en het ministerie opnieuw op om de wet aan te passen.

Farmers Defence Force (FDF) en Agractie lieten maandag al weten verbolgen te zijn over de uitspraak. „Het is compleet absurd: wanneer boeren protesteren en met hun tractoren de straat op gaan, krijgen ze meteen flinke boetes en staat het hele land op zijn kop. Maar als tientallen mensen een bedrijf binnenvallen, komen ze er zonder enige straf vanaf, zelfs zonder een aanklacht voor lokaalvredebreuk”, reageerde FDF-voorman Mark van den Oever. „Niet te geloven dit. Dierenextremisten mogen van de rechter inbreken in stallen en boerengezinnen intimideren”, stelde boerenorganisatie Agractie.