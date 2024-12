Personeelstekort zorg dreigt volgens prognose te verviervoudigen

De cijfers bezorgen bestuurder Elise Merlijn van FNV Zorg & Welzijn „slapeloze nachten”. Als de prognoses werkelijkheid worden is de term ‘code zwart’, die wordt gebruikt voor situaties waarin de zorg zo zwaar overbelast is dat alles vastloopt, volgens Merlijn nog te zacht uitgedrukt. „Er is nu een noodplan vanuit Den Haag nodig, want de urgentie is nog nooit zo groot geweest”, stelt ze in een verklaring.

Ook zorgminister Fleur Agema noemt het „ondenkbaar dat we dit op zijn beloop laten”. Het aanpakken van de personeelskrapte heeft haar „allergrootste prioriteit”, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Agema wil onder meer de tijd die zorgmedewerkers kwijt zijn aan administratie fors verminderen. Die tijd wil de minister halveren door bijvoorbeeld meer kunstmatige intelligentie (AI) in te zetten en „onnodige administratie” te schrappen.

Ook andere innovaties en het „vergroten van vakmanschap en werkplezier” zijn volgens de minister geboden. Maar dan nog is het volgens Agema „niet realistisch” om te denken dat de tekorten volledig opgelost kunnen worden.

Het tegengaan van de administratiedruk in de zorg is overigens al jaren een voornemen van de overheid en de zorgsector zelf. Het programma (Ont)Regel de Zorg werd daar bijvoorbeeld in 2016 voor opgericht. Een grote doorbraak heeft het de afgelopen acht jaar niet opgeleverd: volgens een monitor die vorig jaar verscheen, zag 84 procent van de ondervraagde zorgprofessionals toen „geen beweging” in het verminderen van de administratieberg.