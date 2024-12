Duizenden NS-reizers hopen tevergeefs op privékok aan huis 

De wintercity-actie van de NS beloofde veel goeds. Door mee te doen aan een online adventskalender konden deelnemers prijzen winnen, zoals NS-kersttruien, een kop koffie, of –als klap op de vuurpijl– een vijfgangendiner bereid door een chefkok aan huis, schrijft het AD.

Het pakket bevatte een maaltijd van vijf gangen en zou genoeg zijn voor zes personen. De kok zou zelfs zijn eigen bestek en servies meenemen, zodat de winnaar zich over de afwas ook niet druk hoefde te maken. In totaal had de prijs een waarde van boven de 1000 euro.

De bedoeling van de NS was om deze hoofdprijs aan één persoon uit te reiken. En daar ging het mis, bericht de NOS. De mail werd namelijk naar 6000 adressen verstuurd, vertelt een NS-woordvoerder. „Het is een technisch probleem geweest”, verklaart hij de fout. „Mensen hebben niet meegedaan aan de prijsvraag voor de chef in huis, maar hebben wel de bevestigingsmail ontvangen waarin stond dat ze de prijs hadden gewonnen.”

De blunder leidde tot veel teleurstelling bij de vermeende prijswinnaars. En dat laten ze duidelijk merken op het reizigersforum van de NS. „Ik was ook helemaal blij. Ik had al mijn vrienden al opgetrommeld”, schrijft iemand.

De NS heeft inmiddels excuus aangeboden voor de ongelukkige fout. De gedupeerden hopen echter op meer. Sommigen stellen aan de NS voor om een excuusmaaltijd te organiseren. „Kan de NS niet een paar kilo patat van de Smullers beschikbaar stellen? Eten we die met zijn allen in de trein op.”