Limburg verwacht toch aan opgave uit spreidingswet te voldoen

Alle provincies moesten uiterlijk 1 november bij het ministerie een overzicht indienen van het aantal beschikbare opvangplaatsen per 1 juli 2025. Limburg voldeed toen net niet aan de opgave. De zuidelijke provincie kwam tot 5406 plaatsen.

„De Limburgse gemeenten zijn op 1 november 2024 niet gestopt met hun inzet op de asielopgave”, schrijft Roemer nu in een brief aan Faber. Volgens de commissaris hebben de Limburgse gemeenten in de afgelopen weken „vorderingen” gemaakt. Als het lukt om alle beoogde opvangplaatsen ook daadwerkelijk beschikbaar te maken, heeft Limburg halverwege volgend jaar 5916 plekken.

„Ik ga ervan uit dat deze ontwikkelingen u tot tevredenheid zullen stemmen en dat u bij het vaststellen van het verdeelbesluit voor de provincie Limburg deze bijgestelde cijfers zult overnemen”, aldus Roemer tegen de minister, die voor het einde van het jaar een oordeel geeft over de opvangplannen van de provincies. De regeringspartijen willen de begin dit jaar aangenomen spreidingswet, die regelt dat de opvang van asielzoekers gelijkmatiger over gemeenten wordt verdeeld, alweer intrekken. PVV-minister Faber komt na de jaarwisseling met een wetsvoorstel om dit te regelen.

Zolang de wet van kracht is, moeten over het hele land verspreid in totaal 96.000 reguliere opvangplekken worden gerealiseerd per 1 juli 2025. Met Limburg erbij voldoet de helft van de provincies aan de in de spreidingswet genoemde aantallen. Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen en Zeeland hebben ook meer plekken beschikbaar dan van ze gevraagd wordt. De andere zes provincies komen gezamenlijk ongeveer 21.000 opvangplaatsen tekort.