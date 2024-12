Negentien gemeenten gaan jaarwisseling in met vuurwerkverbod

Van de 342 gemeenten reageerden er de afgelopen tijd 310 op vragen van het ANP over de regels rond vuurwerk voor komend nieuwjaar, of er stond eenduidige informatie over de regels op de gemeentewebsite.

Uit de rondgang komt naar voren dat dit jaar een afsteekverbod geldt in de gemeenten Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Bloemendaal, Eindhoven, Haarlem, Heemstede, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Soest, Tilburg, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zutphen. Voor Alkmaar, Utrecht en Zutphen is dit de eerste jaarwisseling met een algeheel verbod.