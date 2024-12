OM eist celstraffen tot 20 jaar voor dodelijke schietpartij Oss

De vermeende schutter Semih Z. (27) is gevlucht en zou in Turkije zijn. Tegen hem eiste de officier van justitie dinsdag de hoogste straf, evenals tegen de vermeende initiator van de moord Efehan I. (28). Diens broer Egemen I. (25) en de 28-jarige Anass B. hoorden celstraffen van veertien jaar tegen zich eisen. Zij waren in de visie van het OM nauw bij de moord betrokken.

Een langlopend conflict tussen twee drugsbendes lijkt de achtergrond te vormen van de moord. Het slachtoffer was volgens het OM zelf betrokken bij drugshandel, als rechterhand van een bendeleider. Efehan I. had voorafgaand aan de schietpartij ruzie met het slachtoffer, volgens het OM mogelijk over het dealen van drugs in elkaars wijk. Daarbij zou een tik zijn uitgedeeld. De verdachten verzamelden daarna bij een autogarage aan de Friezenweg in Oss en zouden daar hebben afgesproken om wraak te nemen op de Leeuwerikhof.

Naast de vermeende schutter Z. nam ook Efehan een wapen mee naar de confrontatie, stelde de officier in de rechtbank in Den Bosch. De verdachte ontkent dat. Zijn broer Egemen zou een mes hebben meegenomen en was de bestuurder van de auto. De groep zou daarnaast een koevoet en een boor hebben meegebracht.

Aangekomen op de Leeuwerikhof reden de verdachten de scooter tegemoet. Ze renden over de parkeerplaats en trapten tegen de vluchtende scooter om te voorkomen dat het slachtoffer weg kon komen, schetste de aanklager op basis van getuigenverklaringen. Er zou door Z. vijf keer zijn geschoten, uiteindelijk door het hoofd van het slachtoffer. „Een schandalige daad”, zei de vader in zijn slachtofferverklaring. „Ik verloor een zoon die als een vriend voor me was.”

De rechtbank doet op 13 februari uitspraak.