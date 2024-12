Den Haag wil steun van kabinet bij indammen lerarentekort

De Nederlandse basisscholen komen momenteel 7700 voltijdsbanen tekort. Dat zijn er ongeveer 2100 minder dan vorig jaar. Middelbare scholen hebben een tekort van ongeveer 3800 voltijdsbanen aan leerkrachten en dat is stabiel.

In Den Haag is het tekort in het basisonderwijs gedaald van 21,8 procent naar 17,5 procent. Op middelbare scholen daalde het tekort van 10,1 procent naar 5,2 procent. Volgens de gemeente is dat „de grootste daling van de vier grote steden en Almere”, maar is het tekort nog altijd veel groter dan in de rest van het land.

In Amsterdam daalde het tekort van 18,7 procent naar 15,5 procent in het basisonderwijs. In het speciaal basisonderwijs ging het lerarentekort omlaag van 30,7 procent naar 23,7 procent. Volgens Amsterdam is de daling het grootst „op scholen met kinderen die opgroeien in wijken met meer achterstand”. Onderwijswethouder Marjolein Moorman zegt dat de investeringen werken, maar voegt eraan toe „dat we hierin moeten blijven investeren”.