Inspectie gaat strengere regels incassobureaus handhaven

De bezochte incassobureaus gingen bijvoorbeeld „niet correct” om met mensen met een schuld of informeerden hen niet goed. Het kwam volgens de inspectie ook voor dat incassobureaus „oneigenlijke druk” uitoefenden door te dreigen met een dagvaarding of strafblad. Bovendien stonden de bureaus soms op tijdstippen voor de deur die niet waren toegestaan.

„De tijd van informeren en stimuleren is voorbij”, aldus hoofdinspecteur Hans Faber. „Als een incassodienstverlener zijn zaken niet op orde heeft, kan een sanctie volgen zoals een boete of een last onder dwangsom.” In dat laatste geval moet het bedrijf concrete verbeteringen laten zien. De inspectie heeft zowel grote spelers als eenmanszaken bezocht.