Duitse en Franse delegaties in Syrië voor gesprek met leiders

De Franse krant Le Parisien bericht dat dinsdag vier Franse diplomaten in Damascus zijn voor een onderhoud met de Syrische leiders die negen dagen geleden het regime van Bashar al-Assad verrassend snel ten val brachten. Het is de eerste Franse diplomatieke missie naar Syrië sinds het land de ambassade in Damascus twaalf jaar geleden sloot.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft volgens Bild gezegd dat onder meer wordt gesproken met een niet bij naam genoemde ingenieur die de nieuwe machthebbers als voorlopige minister van Buitenlandse Zaken naar voren hebben geschoven. Die heeft ook al met Amerikaanse en Turkse diplomaten contact gehad.