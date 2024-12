Consumenten hebben in zomermaanden online meer uitgegeven

In totaal gaven Nederlandse consumenten in juli, augustus en september online 7,8 miljard euro uit, 5 procent meer dan vorig jaar. Het aantal aankopen bleef gelijk op 83 miljoen.

Consumenten besteedden vooral meer aan de dienstensector. Zo werd bijna een derde meer uitgegeven aan verzekeringen. Ook gaven mensen in totaal een vijfde meer uit aan tickets voor attracties en evenementen. Dat kan verklaard worden door de drogere maanden juli en augustus vergeleken met vorig jaar, denkt algemeen directeur Marlene ten Ham. „Daardoor zijn we er meer op uit geweest.”

Bij de onlineaankoop van producten zijn er grote verschillen, volgens Thuiswinkel.org. Consumenten gaven meer uit aan telecomproducten en doe-het-zelfspullen, maar minder aan spelcomputers en andere media- en entertainmentgerelateerde producten. Die laatste branche laat doorgaans een „grillig patroon” in de onlinebestedingen zien, aldus de belangenvereniging. Zo ging vorig jaar de verkoop van de PlayStation 5 erg hard, maar lijkt de vraag daarnaar dit jaar wat afgenomen.

Nederlanders doen een steeds groter deel van hun onlineaankopen bij buitenlandse webwinkels. Ruim een kwart van de aankopen over de grens wordt bij Chinese webshops gedaan, ziet Thuiswinkel.org.

Online winkelen gebeurt vooral op een laptop of computer, maar consumenten bestellen ook steeds vaker iets online op hun telefoon. iDEAL blijft met 71 procent de meest gebruikte betaalmethode, maar dat aandeel daalde wel licht ten opzichte van een jaar eerder. Mensen gebruiken vaker hun creditcard om online-uitgaven te doen, het gebruik daarvan steeg van 8 naar 10 procent.

De zomermaanden zijn doorgaans niet het populairste seizoen om onlineaankopen te doen, licht Thuiswinkel.org toe. „In het derde kwartaal brengen we meer tijd buiten door en winkelen we vaker fysiek dan online”, aldus Ten Ham. „Op basis van trends uit voorgaande jaren verwachten we in het vierde kwartaal, mede dankzij de feestdagen, een flinke toename in onlinebestedingen.”