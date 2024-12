Witte Huis noemt mysterieuze drones geheel legaal

De drones waar het om gaat waren waargenomen door burgers in de staat New Jersey en later ook in New York. Ze zouden boven belangrijke infrastructuur zweven, zoals waterreservoirs, elektriciteitsleidingen, treinstations, politiebureaus en militaire installaties. Dat zorgde voor talloze complottheorieën.

„Er is niets afwijkends vastgesteld, ook is er geen risico voor de openbare veiligheid in New Jersey of andere staten in het noordoosten”, legde Kirby uit. Volgens hem zijn de waarnemingen die voor bezorgdheid zorgen „een combinatie van commerciële drones, hobbyisten, drones voor wetshandhaving, bemande vliegtuigen en zelfs sterren die per ongeluk als drones zijn gemeld”.

De FBI kreeg volgens Kirby in de afgelopen weken meer dan 5000 tips. In geen enkel geval bleek sprake van een zorgelijke situatie.

Trump zei maandag, zonder bewijs te leveren, dat het Amerikaanse leger wist vanwaar de drones waren opgestegen. „Om een of andere reden willen ze er niets over zeggen”, zei Trump tegen verslaggevers. Het Witte Huis stelt dat er geen buitenlandse dreiging schuilgaat achter de vermeende drones.

De ophef doet denken aan de golf van ufo-meldingen in de Verenigde Staten op het hoogtepunt van de Koude Oorlog.