Hof doet uitspraak in hoger beroep schietpartij zorgboerderij

Bij de schietpartij op 6 mei 2022 werd een 34-jarige medewerkster van de zorgboerderij en een 16-jarige cliënte doodgeschoten. Een 12-jarige jongen en een 20-jarige vrouw raakten zwaargewond. S. werd kort daarna aangehouden, terwijl hij 112 belde. Een paar dagen voor de schietpartij, op 4 mei, zou S. een 60-jarige schoenmaker hebben doodgeschoten in Vlissingen. Beelden van de vermoorde man stuurde hij naar een vrouw die hij in 2017 op de zorgboerderij had leren kennen. Zij voelde zich hierdoor ernstig bedreigd.

Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum heeft S. een ernstige persoonlijkheidsstoornis waardoor hij moordfantasieën ontwikkelde als hij tegenslagen ervaart. Ze stellen dat volledige genezing niet mogelijk is met deze forse persoonlijkheidsproblematiek. Zij vrezen een nieuwe geweldsuitbarsting in de gevangenis en adviseren een behandeling in een tbs-setting.

De advocaat van S. vindt de straf van dertig jaar in combinatie met tbs met dwangverpleging „onbegrijpelijk”. Zij pleitte voor het zo snel mogelijk beginnen van een behandeling. „Wat heb ik na dertig jaar nog aan een behandeling?” zei S. er vorige maand zelf over in zijn laatste woord.