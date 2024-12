Zeventig wijkbewoners bij bijeenkomst Tarwekamp

De bijeenkomst stond net als eerdere samenkomsten in het teken van de explosies en de daaropvolgende brand die zaterdag 7 december een deel van een huizenblok aan de Tarwekamp verwoestten. De aanwezigen hadden vooral vragen over het terrein, de veiligheid van de wijk en de hulpverlening, zegt de gemeentewoordvoerster. „Ze vinden het bijvoorbeeld fijn dat er bewaking is en wilden weten hoelang dat nog duurt. Wij hebben uitgelegd dat die bewaking er voorlopig nog wel even blijft.” Het gaat om cameratoezicht, lampen op het terrein en beveiliging, zegt ze.

Tijdens de bijeenkomst konden mensen zowel in een plenair gedeelte vragen stellen als een-op-een aan diverse tafels. Zo waren er tafels met informatie over verzekeringen en met medewerkers van slachtofferhulp en de GGD. Sommige omwonenden wilden meer informatie over de vuurwerkvrije zone rond de Tarwekamp die voor komende jaarwisseling is ingesteld, zegt de woordvoerster van de gemeente. Ze wilden bijvoorbeeld weten hoe groot dat gebied precies is en hoe ze daarover worden geïnformeerd.