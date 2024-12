Meerdere koepels staken gesprekken over aanvullend zorgakkoord

Aanleiding voor het opschorten van de gesprekken zijn de aangekondigde extra bezuinigingen op de zorg, die de koepelorganisaties onverantwoord en onacceptabel noemen. „’Het is cruciaal dat wij de komende jaren kunnen blijven investeren in onze dokters en alle andere zorgprofessionals die het hart vormen van de zorg”, zegt voorzitter Piet-Hein Buiting van de Federatie Medisch Specialisten. „Het is dan ook onbegrijpelijk dat juist deze medewerkers nu de dupe worden.”

Met het zorg- en welzijnsakkoord wil het kabinet het bestaande Integraal Zorgakkoord verbreden, intensiveren en concretiseren, kondigde het in zijn regeerprogramma aan. In dat Integraal Zorgakkoord, dat twee jaar geleden is ondertekend, staan afspraken tussen het Rijk, gemeenten en de zorg. De organisaties die nu stoppen met praten over het aanvullende zorg- en welzijnsakkoord, zeggen wel te blijven doorgaan met de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord.

Maar een aanvullend akkoord komt er voorlopig niet, zeggen ze. „Met een extra korting van meer dan 300 miljoen euro gaat dat natuurlijk niet lukken”, zeggen ze. „Deze bezuinigingen moeten van tafel.”

Eerder deze maand werd duidelijk dat er extra bezuinigingen aankomen op de zorg, als onderdeel van een akkoord over de onderwijsbegroting dat de coalitie heeft gesloten met oppositiepartijen CDA, CU, SGP en JA21. Een deel van de bezuinigingen op onderwijs wordt teruggedraaid en dat wordt deels betaald door te snijden in de zorgbegroting.