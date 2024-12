Twee inschrijvers voor aanbesteding Zeeuws ov, Connexxion stopt

De provincie laat weten dat ze de inschrijvingen van Arriva en EBS de komende tijd gaat toetsen op onder meer de (juridische) geldigheid. Ook volgt een inhoudelijke beoordeling van de plannen. Half maart maakt de provincie bekend wie de nieuwe vervoerder wordt.

De contractperiode loopt twaalf jaar, van december 2026 tot december 2038. Tot december 2026 blijft Connexxion het busvervoer verzorgen.

Transdev, moederbedrijf van Connexxion, vindt dat de provincie te veel vaart zet achter de overgang van het huidige ov-systeem naar een nieuw model met fijnmazig en flexibel vervoer. „Het plan snijdt op dit moment te drastisch in het voorzieningenniveau. We vrezen daarom dat het ten koste gaat van de kwaliteit van het Zeeuwse openbaar vervoer. En daarmee ten koste van de reiziger”, aldus Transdev. „Hierdoor blijven er een aantal grote risico’s en onzekerheden over, die we niet kunnen dragen.”

De provincie werkt samen met de Zeeuwse gemeenten aan een nieuw openbaarvervoersysteem. Veel buslijnen blijven zoals ze nu zijn, maar een aantal wijzigingen moet het mogelijk maken snelle busverbindingen over grotere afstanden aan te bieden. Naast de vaste routes van bus, boot en trein, zet de provincie in het nieuwe ov-plan in op fijnmazig en flexibel vervoer, zoals de flextaxi, deelfietsen, deelauto’s en carpoolinitiatieven. Het Rijk investeert 6 miljoen euro in het Zeeuwse vervoerssysteem, omdat het een voorbeeld kan zijn voor andere regio’s.

Zeeland moest opnieuw een kandidaat zoeken voor het verzorgen van het openbaar vervoer, omdat bij een eerdere aanbestedingsronde geen enkel bedrijf had ingeschreven op de concessie.