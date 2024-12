Nederland blokkeert volgende stap EU-toetreding Servië

„We zien dat er onvoldoende voortgang is op het gebied van de rechtsstatelijkheid in Servië”, zei Veldkamp. „Tegelijkertijd zien we onvoldoende voortgang op de relatie tussen Belgrado en Pristina. Dat is de Kosovo-kwestie. Ook daar heeft Servië een duidelijke verantwoordelijkheid. We zien dat Servië nog onvoldoende zijn buitenlandbeleid plaatst in lijn met het EU-buitenlandbeleid.” Servië erkent de in 2008 uitgeroepen onafhankelijkheid van Kosovo niet en beschouwt Kosovo als een autonome provincie.

Veldkamp vindt het belangrijk dat Servië zijn buitenlandbeleid meer in lijn brengt met dat van de EU. Andere kandidaat-lidstaten in de westelijke Balkan hebben dat volgens hem al wel helemaal gedaan. „Dus wij verwachten komende tijd echt iets meer stappen van Servië.”

De minister probeert dinsdag ook andere landen „mee aan boord te krijgen voor die koers, zodat Nederland er niet alleen hoeft te staan”, zei Veldkamp. „We willen nu echt druk op de ketel bij Servië zetten.”

Het gaat Veldkamp niet zozeer om het uitspreken van een veto. „Ik vind het belangrijk dat we hechten aan die rechtsstaatontwikkeling. Kijkend naar de zorgelijke ontwikkelingen in Hongarije en deels in Slowakije is het logisch dat we echt eisen op het gebied van de rechtsstaat mogen stellen aan een kandidaat-lidstaat.”

Voorkomen moet worden dat de Europese Unie wordt verzwakt in plaats van versterkt, benadrukte Veldkamp.