Dorpen in Noord-Holland mogen bouwen in beschermd landschap

Kleinschalige woningbouw aan de dorpsranden draagt volgens het college van Gedeputeerde Staten bij aan de leefbaarheid en kan het voorzieningenniveau verbeteren. Meerdere fracties hebben daar twijfels bij. Onder aanvoering van D66 eisten zij dat gemeenten met een overtuigende onderbouwing komen als de kwaliteit van een gebied met ecologische, landschappelijke of cultuurhistorische waarde wordt aangetast.

Volgens het provinciebestuur zullen plannen van gemeenten goed worden gecontroleerd en wordt erop toegezien dat er wordt gebouwd voor groepen als starters en senioren.

Meer dan 1100 inwoners hebben bezwaar gemaakt tegen de plannen, naast talrijke organisaties waaronder Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Zij willen dat de provincie de regie over kleinschalige woningbouw niet uit handen geeft om „ongewenste aantasting van onze mooiste landschappen” te voorkomen. „De provincie beschermt dit landschap al tientallen jaren tegen verdere verstening”, aldus Natuurmonumenten.

Meerdere oppositiepartijen toonden zich zeer kritisch. „Het lijkt erop dat het bouwwerk van ons beschermingsregime gaat instorten”, aldus de ChristenUnie. De SP sprak van een „catastrofale blunder”. Een zeer kritisch D66: „Dit gaat niet de woningnood oplossen.” 50PLUS vroeg zich af of gemeenten de druk van projectontwikkelaars wel kunnen weerstaan.

De VVD was zeer positief: „We halen Noord-Holland hiermee van het slot.” GroenLinks, ook een coalitiepartij, is er minder blij mee, maar vertrouwt erop dat er voldoende harde eisen zijn ingebouwd en bebouwde natuur wordt gecompenseerd. Voor de BBB is een „straatje erbij geen oplossing voor alles, maar helpt het wel de leefbaarheid in de kernen te vergroten”.

De bijdrage van de gewijzigde omgevingsverordening aan de doelstelling van de provincie om tot 2030 191.000 woningen erbij te bouwen zal beperkt zijn, mogelijk op termijn enkele duizenden. Verreweg het grootste deel zal in stedelijk gebied worden gebouwd.