Meer vuurwerk online besteld tot nu toe, ondanks vuurwerkverboden

Pas vanaf 28 december kunnen mensen in Nederland vuurwerk kopen, maar het alvast online bestellen kan wel. Waarom mensen dat tot nu toe meer hebben gedaan, kan Groeneveld niet met zekerheid zeggen. „Het kan zijn dat mensen denken dat er een tekort komt en alvast gaan bestellen”, vermoedt Groeneveld. Volgens hem bestellen mensen vooral siervuurwerk, waaronder grote compoundboxen. Knalvuurwerk is ook dit jaar verboden in heel Nederland.

Lokale afsteekverboden zullen niet leiden tot minder omzet, denkt de voorzitter van de vuurwerkbranche. Of vuurwerkhandelaren tot en met de jaarwisseling meer verkopen dan vorig jaar, kan Groeneveld nog niet zeggen. „Dit is het prille begin, komende weken zijn heel bepalend voor wat er wordt besteld. Maar we verwachten zeker niet dat het minder is dan afgelopen jaar, het enthousiasme onder consumenten is groot.” Hij verwacht dat tijdens de kerstdagen het meeste vuurwerk via internet wordt besteld, net als eerdere jaren.

In 2022 bereikte de vuurwerkverkoop volgens BPN een recordomzet van 110 miljoen euro. Het jaar daarna viel de omzet iets lager uit, toen is naar schatting van de branchevereniging voor vuurwerkimporteurs en groothandelaren zo’n 105 miljoen euro aan siervuurwerk verkocht.

Vorig jaar hadden zestien gemeenten een verbod op het afsteken van vuurwerk. Uit een rondgang van het ANP in oktober bleek dat twee nieuwe gemeenten, van de ruim tweehonderd die hadden gereageerd, het afsteken van vuurwerk verbieden. Dat zijn Zutphen en Alkmaar. Die laatste gemeente besloot een vuurwerkverbod in te voeren nadat een meerderheid van de bewoners in een referendum voor een afsteekverbod had gestemd. Daarbij gaf de gemeente wel aan dat het handhaven ervan niet makkelijk zal zijn. De meeste andere gemeenten zeiden ook dat handhaven lastig is, zolang er geen landelijk verkoopverbod is. Ook bijvoorbeeld Rotterdam, Apeldoorn en Tilburg stellen komende jaarwisseling een vuurwerkverbod in.