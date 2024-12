Aegon hard omlaag op negatief Damrak

De investeerder richtte zijn pijlen met name op het Amerikaanse dochterbedrijf van Aegon, World Financial Group (WFG). Spruce Point beschuldigt WFG van agressieve verkooppraktijken en stelt dat het bedrijfsmodel sterke gelijkenissen vertoont met een piramidespel. Bovendien voorspelt het investeringsbedrijf een aanzienlijke waardedaling van aandelen Aegon op de langere termijn.

Mede door de forse koersdaling van Aegon sloot de AEX-index 0,2 procent lager op 891,48 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 847,68 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,7 procent. Moody’s is negatiever geworden over de Franse staatsfinanciën door de politieke crisis in het land. Die zit volgens het ratingbureau maatregelen dwars die de overheidsbegroting op orde moeten brengen.

In de MidKap stond Thuisbezorgd-eigenaar Just Eat Takeaway onderaan met een min van 4,4 procent. Volgens berichten eist een groep ontevreden obligatiehouders in de Verenigde Staten vroegtijdige aflossing van een lening. Bij de kleinere fondsen verloor Pharming 2,5 procent. Het biotechnologiebedrijf uit Leiden wil zijn Zweedse branchegenoot Abliva overnemen voor 66,1 miljoen dollar (bijna 63 miljoen euro). Pharming zal de overname betalen uit eigen middelen.

Vivendi bracht maandag zijn marketingbureau Havas apart naar de Amsterdamse beurs. Dit aandeel moest een flinke koerswinst van eerder op de dag weer inleveren en eindigde 0,6 procent in de plus. Het is de tweede keer dat het Franse mediaconcern een onderdeel naar het Damrak brengt. In 2021 bracht Vivendi al zijn muziektak Universal Music Group (UMG) naar Amsterdam. De beursnotering van Havas is het gevolg van de opsplitsing van Vivendi. Daarbij krijgt ook tv-zender Canal+ een aparte notering in Londen.