Tot 16 jaar cel geëist in moordzaak Franse leraar Samuel Paty

De zwaarste straf eisten de aanklagers voor een verdachte die lid zou zijn van een terroristische organisatie die hielp bij de voorbereidingen op de moord.

Paty werd in oktober 2020 onthoofd in de buurt van de middelbare school waar hij lesgaf. De docent had zijn leerlingen karikaturen van de profeet Mohammed laten zien tijdens een les over vrijheid van meningsuiting.

De dader was een 18-jarige Russische vluchteling van Tsjetsjeense afkomst. De politie schoot hem ter plekke dood. Eind vorig jaar veroordeelde een Franse rechtbank al zes tieners voor hun betrokkenheid bij de aanslag.