Gouden Windei voor lekkerbek van AH, bedrijf weigert prijs

De dikkere laag paneermeel is er al sinds 2019 en kwam er op basis van consumentenonderzoek, liet de supermarktketen na de nominatie weten. Foodwatch vindt dat het bedrijf hierover duidelijkheid had moeten geven op de verpakking. De lekkerbekjes kregen ondanks de kritiek van Albert Heijn de meeste stemmen van het publiek, dat de winnaar mocht aanwijzen. De supermarktketen wil vanwege de onenigheid de prijs niet in ontvangt nemen.

Met krimpflatie of ‘beknibbelflatie’ bedoelt Foodwatch dat „stilzwijgend iets wordt veranderd aan ingrediënten, in kwaliteit of hoeveelheid, zonder dat daar een lagere prijs tegenover staat”. De hele verkiezing stond dit jaar in het teken van dit fenomeen.