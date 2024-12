Miljoenen voor wetenschapsonderzoek, zoals Einstein Telescoop

Het geld gaat onder meer naar het ontwikkelen van de Einstein Telescoop. Dat is een extreem gevoelig meetinstrument dat onder de heuvels van Limburg moet worden gebouwd. De telescoop moet zwaartekrachtgolven oppikken, minieme trillingen in de haarvaten van het universum. Die kunnen onder meer ontstaan wanneer zwarte gaten botsen. Volgens de universiteit van Maastricht, die het project leidt, krijgt de groep rond hoogleraar experimentele natuurkunde Stefan Hild 3 miljoen euro. Van dat geld moeten de technologieën worden ontwikkeld waarmee de telescoop „met een nu nog onmogelijke nauwkeurigheid” metingen gaat doen.

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) krijgt geld om uitstoot van methaan in het Noordpoolgebied te onderzoeken. Methaan is een krachtig broeikasgas, dat vrijkomt door opwarming van de aarde. Radboudumc ontvangt een bijdrage om elke patiënt een persoonlijke behandeling voor een ernstige infectie te geven, gebaseerd op hun eigen afweersysteem. Want wat voor de ene persoon precies goed werkt, is voor een ander juist te sterk of te zwak.