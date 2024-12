Maandagavond bijeenkomst voor omwonenden Maasstraat in Purmerend

Volgens een woordvoerder van de gemeente doen er verschillende verhalen de ronde over de mogelijke oorzaak van de explosie bij een van de woningen. Tijdens de bijeenkomst kunnen mensen vragen stellen en wordt besproken wat er tot nu toe bekend is. De politie meldde eerder maandag dat zij uitgaat van opzet.

Als gevolg van de explosie brak brand uit, die oversloeg naar twee naastgelegen woningen. In totaal zijn vijf van de zes woningen in het rijtje voorlopig onbewoonbaar. De bewoners zijn elders opgevangen. Een deel is ondergebracht in een hotel, anderen konden volgens woningcorporatie Intermaris terecht bij familie of vrienden. Intermaris zegt contact op te nemen met de gedupeerde bewoners voor een persoonlijk gesprek om te horen hoe het met ze gaat en om hun situatie te bespreken. De eerste tijdelijke huisvesting verloopt via de verzekeraar. „Als de bewoner niet verzekerd is dan bespreken we met elkaar hoe wij als Intermaris gedupeerde bewoners kunnen helpen.”

Een persoon raakte zwaargewond. Hij is volgens de politie buiten levensgevaar.