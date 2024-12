Geen straf, wel opname voor hoogbejaarde man die vrouw doodstak

Binnenland

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag bepaald dat de 91-jarige Jan van B. moet worden opgenomen in een verpleeghuis, conform de wens van het Openbaar Ministerie. Volgens de rechtbank is bewezen dat de hoogbejaarde man op 19 januari zijn 84-jarige vrouw heeft doodgestoken en vervolgens brand heeft gesticht in hun huis in de Van Speijkstraat in Amsterdam-West. Van B. is geheel ontoerekeningsvatbaar, oordeelt de rechtbank op basis van gedragskundig onderzoek, en wordt daarom ontslagen van rechtsvervolging.