Getroffene explosie Purmerend: we zijn alles kwijt

Ze heeft geen idee wat er is gebeurd en kent de bewoners van het huis waar de explosie was niet goed. „We zeiden alleen gedag, verder niet.” De vrouw werd in de nacht van zaterdag op zondag wakker van een harde knal. „We waren laat thuis en lagen net te slapen, toen we een luide knal hoorden. Ik keek door het raam en zag verder niks, dus ik dacht het zal wel. Totdat ik de buurvrouw keihard hoorde roepen dat haar zoon vastzat op zolder. Toen ik buiten kwam, zag ik allemaal mensen bellen. Er zat een gat in de voordeur.”

Haar eigen woning stond uiteindelijk ook vol rook en ze konden nog net de katten eruit halen. „Daardoor hebben we veel rook ingeademd.” De vrouw komt net van de huisarts waar ze zich nog even heeft laten nakijken. Ze verblijft nu bij een familielid. „We zijn al onze spullen kwijt, want zijn in onze pyjama naar buiten gegaan. Ik had ook net alle kerstcadeaus binnen.”

Volgens de vrouw is er maandagavond een bewonersbijeenkomst in de Taborkerk en er is Slachtofferhulp ingeschakeld. Dat zegt ook een andere buurtbewoner, die een huizenblok verder woont. Hij en zijn vrouw verleenden eveneens hulp aan het slachtoffer. „Ik zag de vlammen uit het dak slaan en hoorde een bepaalde gil die door merg en been ging”, zegt de man, die ook anoniem wil blijven. „Ik heb me snel aangekleed en ben erheen gegaan.” Ook hij kende de bewoners van het huis waar de explosie was niet goed.

Het is niet de eerste keer dat er een ontploffing was in de buurt, vertelt hij. „Ik heb eerder mensen uit een brandend huis gehaald aan de Rijnstraat.” Onlangs werd er verderop in de buurt volgens hem een brandbom gegooid. Bang is hij niet. „Maar ik hoop wel dat dit de laatste was.”

Voor de beschadigde huizen staan hekken met zwarte schermen. De voordeur van het huis op nummer 13, waar de explosie was, is dichtgetimmerd met houten planken. Ook aan de achterkant van de woning zijn ramen dichtgemaakt, evenals de ruiten van enkele omliggende panden.