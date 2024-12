Vrees voor honderden doden door cycloon Franse archipel Mayotte

Maandagochtend stond het officiële dodental op veertien. Het aantal slachtoffers zal naar verwachting oplopen tot „zeker enkele honderden” en „misschien komen we in de buurt van duizend of zelfs een paar duizend”, aldus prefect François-Xavier Bieuville tegen media. Volgens de autoriteiten van het overzeese Franse departement gaat het dagen duren voordat het daadwerkelijke aantal doden duidelijk wordt.

Chido was volgens de weerdienst de zwaarste storm die Mayotte in ongeveer negentig jaar heeft getroffen. De cycloon raasde zaterdag met 226 kilometer per uur over het eiland. Burgemeester Ambdilwahedou Soumaila van hoofdstad Mamoudzou zei dat de storm niets heeft gespaard. „Het ziekenhuis is getroffen. De scholen zijn getroffen. Huizen zijn helemaal verwoest.”

De sloppenwijken, waar ongeveer een derde van de ruim 300.000 inwoners van de archipel woont, werden grotendeels verwoest. beeld AFP, Daniel Mouhamadi

De sloppenwijken, waar ongeveer een derde van de ruim 300.000 inwoners van de archipel woont, werden grotendeels verwoest. Stroom en communicatieverbindingen vielen uit, net als de watervoorzieningen. De Franse zender France 24 berichtte dat ongeveer een derde van de bevolking ontheemd is geraakt door Chido. De Franse regering kondigde aan snel hulp te verlenen.

Inmiddels komt de hulpverlening op gang. De autoriteiten melden dat over zee en door de lucht hulpgoederen worden aangevoerd. Een eerste vliegtuig met medische hulpgoederen landde zondag. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau reist maandag naar het overzeese gebied. Er gaan volgens zijn kantoor 160 militairen en brandweerlieden mee om te assisteren bij de hulpverlening.