Koolmees: grotere kans op zitplaats tussen Rotterdam en Den Haag

Koolmees noemde de komst van een TienminutenSprinter tussen Den Haag Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht zondag een van de grote veranderingen van de nieuwe dienstregeling. Op dat traject ziet de NS een groeiend aantal reizigers. Door een flinke uitbreiding van het spoor tussen deze steden is het nu mogelijk om er meer treinen te laten rijden, legde de NS-baas uit.

Andere grote veranderingen zijn een nieuwe sprinter tussen Amsterdam en Schiphol en extra treinen in de avonden en de weekenden. Om dit mogelijk te maken heeft de NS ook personeel geworven. Koolmees is trots dat dit is gelukt. Hij voegde eraan toe dat de NS wel door zal gaan met werven, omdat er komende jaren ook weer medewerkers met pensioen gaan.

Dit alles neemt niet weg dat er ook in het nieuwe jaar weer werkzaamheden aan het spoor zijn gepland. Koolmees ziet het als taak van de NS om ervoor te zorgen dat reizigers daarvan zo min mogelijk last hebben. Dat er hinder zal zijn, lijkt evenwel onvermijdelijk. Topman John Voppen van spoorbeheerder ProRail voorspelde onlangs al dat reizigers waarschijnlijk nog jaren last hebben van werkzaamheden.

2024 was met onder meer langdurige werkzaamheden rond Amersfoort in de zomer een pittig jaar voor de NS. Maar Koolmees hoopt wel dat zijn bedrijf dit jaar aan de vereisten wat betreft vertragingen kan voldoen. De NS is verplicht om negen op de tien treinen op tijd te laten rijden via het hoofdrailnet. Lukt dat niet, dan kan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een boete opleggen.

Koolmees deed zijn uitspraken vanaf station Rotterdam Centraal. Hij was daar om samen met de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten een korte openingshandeling te verrichten voor een nieuwe, snellere trein naar Brussel. „De rit Rotterdam-Antwerpen duurt voortaan nog geen drie kwartier”, benadrukte Koolmees. Hij verwacht de komende jaren een flinke toename van het aantal internationale reizigers.