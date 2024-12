Verenigde Staten halen bevrijde Amerikaan weg uit Syrië

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei eerder te werken aan de terugkeer van Timmerman. De man sprak donderdag in Syrië met een verslaggever van CBS News. Hij vertelde dat hij uit de staat Missouri kwam en eerder die week was bevrijd uit de gevangenis. Ook zei hij dat hij zeven maanden geleden Syrië illegaal was binnengekomen voor christelijke „spirituele doeleinden” en sindsdien had vastgezeten in de gevangenis.

Het Witte Huis wist tot dat moment niet dat de Amerikaan vastzat in Syrië. „We krijgen hier net bericht van en proberen op dit moment zijn identiteit te bevestigen”, zei een woordvoerder. Ook zijn familie was niet op de hoogte.

De Amerikaanse regering is op zoek naar een andere Amerikaan in Syrië, journalist Austin Tice. Tice werd in 2012 ontvoerd tijdens een klus in Damascus. Persbureau Reuters meldt op basis van Amerikaanse bronnen dat Tice in 2013 was ontsnapt, maar daarna snel weer werd vastgezet. Dat zou de eerste keer zijn geweest dat de Amerikaan weer in het openbaar werd gezien sinds zijn verdwijning. Mogelijk werd hij in 2016 opnieuw gezien, in een ziekenhuis in Damascus in verband met een ziekte. Het is niet duidelijk waar Tice nu is en of hij in leven is.