Europese Commissie overtrad eigen regels met gerichte reclame

De zaak was aangespannen door privacyorganisatie NOYB, die de uitspraak heeft gepubliceerd. De EDPS laat weten zijn uitspraken nooit te publiceren, maar bevestigt het bericht van NOYB.

De klacht ging over een reclamecampagne tussen 15 en 28 september vorig jaar. In de filmpjes drong de Europese Commissie aan op een strengere aanpak van seksueel misbruik van kinderen online. De manier waarop Brussel dat wil regelen, is omstreden. Daarom was het filmpje alleen te zien in Nederland, België en zes andere EU-lidstaten die veel kritiek op de plannen hebben.

Danny Mekić, die bij de Universiteit Leiden onderzoek doet naar privacy en digitale technologie, ontdekte dat het Europese reclamefilmpje werd vertoond aan volwassen Nederlanders, behalve wanneer zij aan een van 44 voorwaarden voldeden. Zo toonde X de advertentie niet aan gebruikers die via hun tweets in verband konden worden gebracht met rechtse politici als Marine Le Pen en Giorgia Meloni. Ook gebruikers die mogelijk eurosceptisch, nationalistisch, christen of moslim waren, werden automatisch uitgesloten. Politieke en religieuze overtuigingen zijn gevoelige persoonlijke gegevens, die niet zomaar gebruikt mogen worden.

Volgens Mekić is het niet aan de Europese Commissie om de meest gevoelige gegevens van mensen, „zoals welk geloof of welke politieke stroming ze aanhangen”, te gebruiken om te proberen hun mening te beïnvloeden. „En al helemaal niet met een enge, manipulatieve advertentie met angstaanjagende muziek en beelden van jonge kinderen.”