Christine de Visser-Vlastuin coördinator toerusting evangelisatie GG

Dat maakte EVGG vrijdag bekend. De benoeming gaat in per 1 januari 2025 en vervult een vacature die ontstond door het vertrek van Lana Kooijman-van Es, die met haar man naar Japan zal vertrekken voor Zending Gereformeerde Gemeenten.

De Visser studeerde Engels in Rotterdam en Bournemouth (Engeland) en volgde de pabo aan Driestar hogeschool. Ze werkte op verschillende scholen.

De Visser is vanaf 2006 zeven jaar uitgezonden geweest voor Zending Gereformeerde Gemeenten. Vanaf 2016 werkte ze als voorlichter en fondsenwerver bij Stichting Bonisa. Op dit moment is ze als docent Engels verbonden aan het Hoornbeeck College in Rotterdam.

De coördinator toerusting richt zich binnen EVGG op voorlichting over en bewustwording van evangelisatiewerk, op toerusting van evangelisten en evangelisatievrijwilligers en op materiaalontwikkeling.