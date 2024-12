Financiën: onbelaste vergoeding bij werkjubileum werkt matig

Het kabinet houdt belastingvoordelen regelmatig tegen het licht. Er zijn te veel fiscale regelingen, waardoor het belastingstelsel te ingewikkeld is, vinden vrijwel alle partijen. De bedoeling is dan ook dat regelingen die slecht scoren op doelmatigheid en doeltreffendheid worden afgeschaft. Dat is in principe het geval voor de zogenoemde diensttijdvrijstelling.

Een werknemer die al 25 jaar of 40 jaar bij dezelfde werkgever blijft, mag op dat jubileum een onbelaste vergoeding ontvangen ter hoogte van maximaal een maandsalaris. Ongeveer een derde van alle werkende Nederlanders zou hier gebruik van maken. Het is onduidelijk of werkgevers dankzij het belastingvoordeel daadwerkelijk vaker zo’n jubileumvergoeding uitkeren. Bovendien past de regeling slecht bij deze tijd, waarin werknemers juist worden aangemoedigd „lerend en wendbaar te zijn”, schrijven de ambtenaren van Financiën.

Verantwoordelijk staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen gaf nog geen reactie. Maar uit een meegezonden notitie blijkt dat het de bedoeling is dat de evaluatie wordt meegenomen in het gesprek over de Voorjaarsnota. In dat gesprek wordt juist gesproken over manieren om het laag houden van het btw-tarief op cultuur en sport te betalen. Daarbij wordt vooral naar andere btw-uitzonderingen gekeken, maar mogelijk ook breder naar andere fiscale regelingen die als niet doelmatig of niet doeltreffend worden beoordeeld.