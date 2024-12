Provincie Overijssel legt Keolis boete op voor treinproblemen

De boete geldt voor het kalenderjaar 2022. Volgens Overijssel is Keolis toen bepaalde afspraken onvoldoende nagekomen, onder meer over het op tijd rijden van de treinen. De vervoersmaatschappij gaf een tekort aan personeel en slechte weersomstandigheden als verklaring op, maar het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft die bezwaren ongegrond verklaard. „Keolis is verantwoordelijk voor een betrouwbaar openbaar vervoer. De aangevoerde omstandigheden komen voor eigen rekening en risico”, aldus de provincie.

Overijssel legde eerder samen met Flevoland en Gelderland een boete van 3,5 miljoen euro op aan EBS, dat het busvervoer in (een deel van) die provincies uitvoert. EBS moet betalen omdat volgens de provincies afgelopen jaar te veel bussen niet reden of niet volgens het tijdschema.

De provinciale politici in Overijssel namen vorige maand bijna unaniem een motie aan met een oproep aan het college om geïnde ov-boetes te gebruiken om de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren. „Met boetes houden we geen rekening in de begroting, dus dat geld gaat normaal altijd naar de algemene middelen”, aldus een provinciewoordvoerder. „Boetes zijn ook niet bedoeld om aan te verdienen, maar we leggen ze op om iets te bereiken, namelijk dat het ov iets beter wordt. We zijn nu aan het uitwerken hoe we het beste uitvoering kunnen geven aan de motie van Provinciale Staten.”