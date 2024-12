De afgelopen jaren konden kinderen in de hoofdstad al gebruikmaken van het gratis openbaar vervoer. Vorig jaar was dat vier maanden, dit jaar kon dat vanaf de zomervakantie. In 2025 gaat het gratis ov gelden van 12 juli tot en met 3 januari 2027. Het gratis reizen geldt van 07.00 tot 21.00 uur.

Volgens wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer) is de kans groot dat kinderen die het ov leren kennen, het ook later blijven gebruiken. „De afgelopen jaren hebben meer dan 17.000 kinderen in Amsterdam gebruikgemaakt van gratis openbaar vervoer in de stad. In 2023 maakten zij bijna een miljoen ritten met het openbaar vervoer in de stad. Ze konden zo gemakkelijker een dagje op pad of vriendjes bezoeken in een ander stadsdeel.”

Ouders kunnen het nieuwe gratis ov aanvragen op de gemeentewebsite. Ook in andere grote steden, zoals Den Haag, Utrecht en Rotterdam, lopen proeven waarbij kinderen gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen.