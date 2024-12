De gemeente Den Haag en het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben woensdag een update gegeven over hun plannen voor de top. De laan gaat in april dicht. Verkeerslichten worden weggehaald, net als de masten met nationale vlaggen. Zestien bomen worden uitgegraven en naar een ‘bomenhotel’ gebracht, om daarna ergens anders te worden geplant. Drie andere bomen moeten worden gekapt. Dat werk begint komende vrijdag al.

Op de middenberm van de Johan de Wittlaan worden twee tijdelijke gebouwen neergezet. Het World Forum zelf is namelijk niet groot genoeg voor de top. Kantoren in het gebied moeten tijdens dat werk bereikbaar blijven. Een paar dagen voor het begin van de top wordt de omgeving volledig afgeschermd met ongeveer 2 kilometer aan „vrij forse Engelse hekken van een paar meter hoog”, aldus de gemeente. Vanaf dat moment is het gebied helemaal niet meer toegankelijk voor het publiek.

Een trampolinehal in een voormalige kerk wordt gebruikt als toegang tot de top. Alle bezoekers moeten zich daar aanmelden. Daarbij moeten ze ook hun gezicht laten scannen. Wie niet wil meedoen aan gezichtsherkenning komt het terrein niet op.

Net buiten de hekken staan de openbare basisschool Annie M.G. Schmidt en het christelijk gymnasium Sorghvliet. Het is de bedoeling dat hun lessen gewoon door kunnen gaan. Trams moeten omrijden. Demonstranten kunnen waarschijnlijk terecht op het Stadhoudersplantsoen in de buurt en op het Malieveld.

Als de top eind juni voorbij is, duurt het tot in augustus om de tijdelijke gebouwen af te breken, de vlaggenmasten terug te zetten, nieuwe verkeerslichten te installeren en nieuwe bomen te planten.

Om veiligheidsredenen willen de organisatoren niet zeggen waar hoge gasten als de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky slapen. Nederland wil wel dat iedereen zo dicht mogelijk bij de top wordt ondergebracht. Voor de deelnemers zijn ongeveer 6000 hotelkamers nodig. Dat betekent dat sommige mensen in Rotterdam of andere steden overnachten. De gemeente werkt aan een vliegverbod voor drones rond de top, en ook over de luchtvaart boven Den Haag wordt nagedacht.