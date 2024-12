Nederland hield de toetreding van de twee landen tot het zogeheten Schengengebied, samen met medestanders als Oostenrijk, jarenlang tegen. Maar vorig jaar ging het vorige kabinet overstag. Bulgarije zou de Europese buitengrens met Turkije beter bewaken, de corruptie beter bestrijden en de rechtsstaat beter waarborgen. Oostenrijk bedong dat controles aan de landsgrenzen nog in stand bleven, maar trok afgelopen maand ook dat laatste verzet in. Alle veto’s tegen beide landen, waarvan was afgesproken dat ze samen zouden toetreden, zijn daarmee uit de weg geruimd.

De PVV blijft tegen en riep de eigen minister woensdag op alsnog haar veto te gebruiken. Maar Faber weigert dat, en de PVV kreeg te weinig bijval in de Kamer.