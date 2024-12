Het snel kunnen verplaatsen van militairen, wapens en andere benodigdheden in Europa krijgt weer veel aandacht nu het continent zich met name door Rusland weer bedreigd voelt. In het verbrokkelde Europa is deze zogeheten militaire mobiliteit geen vanzelfsprekendheid.

De drie Beneluxlanden hebben nu afgesproken hun militaire vervoermiddelen meer te delen en te bundelen, meldt Defensie. Ze laten elkaar weten wat ze te bieden hebben, stemmen hun planning, en wat voor wie voorrang verdient, voortaan onderling af. Dat maakt ze effectiever en efficiënter, verwacht Defensie.

Nederland, dat nog wacht op nieuwe transportvliegtuigen, kan bijvoorbeeld de grote Airbus A400M van België lenen. België kan op zijn beurt makkelijker Nederlandse treinen en schepen gebruiken.