Hermans wil geen winning Waddengas, maar ‘weigeren kan niet’

Hermans kondigde vrijdag aan dat zij met de NAM in gesprek gaat. Zij hoopt het gasbedrijf ervan te overtuigen dat het beter is af te zien van gaswinning onder de Waddenzee vanuit het Friese Ternaard. Zij heeft daarvoor in verkennende gesprekken al „ruimte geproefd”, verzekerde zij.

De oppositie in de Tweede Kamer vindt het onbegrijpelijk dat Hermans niet gewoon ’nee’ heeft gezegd tegen de vergunningsaanvraag van de NAM. Er ligt immers een zwaarwegend, negatief advies van het Staatstoezicht op de Mijnen. De toezichthouder wijst daarin op toegenomen risico’s voor het kwetsbare Waddengebied als gevolg van bodemdaling. Maar er liggen meer adviezen, zei Hermans, en die geven „geen eenduidig beeld”.

„Ik zou niks liever hebben gewild dan vrijdag ’nee’ zeggen”, verzekerde Hermans. Maar het „grote risico” dat een rechter dat als onrechtmatig zou beoordelen, „kan en wil” zij niet nemen. Dat zou kunnen betekenen dat een schadevergoeding moet worden betaald, maar ook dat alsnog gaswinning moet worden toegestaan, waarschuwde de minister.

Omdat Hermans nog geen besluit heeft genomen over Ternaard, worden de adviezen die zij kreeg nog niet openbaar. Verschillende Kamerleden spraken daar hun ongenoegen over uit, omdat zij daardoor debatteerden op basis van onvolledige informatie. Publicatie zou volgens de minister evenwel de positie van de overheid kunnen schaden, mocht het later alsnog tot een gang naar de rechter komen. Wel bood zij aan de stukken vertrouwelijk met de Kamer te delen.

Hermans bestreed dat de vergunning die de NAM wel krijgt om nog acht jaar gas te winnen bij het Groningse Warffum, „wisselgeld” is voor haar pogingen om gaswinning onder de Waddenzee te voorkomen. Het zijn twee aparte trajecten, benadrukte zij.