Verdachte fataal geweld Plein Den Haag wijst naar medeverdachten

De twee medeverdachten staan in januari voor de rechter. Wanneer een vierde verdachte terechtstaat is nog niet bekend. Die laatste zit niet in voorarrest.

In de nacht van 20 op 21 juli ontstond ruzie met een groep mensen op de Lange Poten in het centrum van Den Haag. Dat ging verder op het naastgelegen Plein. De Somaliër en de vriend met wie hij in Den Haag was, kregen klappen. „Zinloos uitgaansgeweld”, zei de officier van justitie. De aanleiding voor de vechtpartij lijkt futiel, maar wat het was is niet helemaal duidelijk. Volgens de officier is het in ieder geval „een disproportionele reactie op een geringe aanleiding”.

De advocaat van M. zei dat zijn cliënt op het Plein, waar vermoedelijk het fatale geweld plaatsvond, wegliep en probeerde de medeverdachten mee te krijgen. „Hij gebaarde ze om weg te gaan.” M. zelf zei dat hij niet weet wat daar verder is gebeurd nadat hij weg was gegaan.

De Somaliër overleed later in het ziekenhuis. Het slachtoffer verbleef in een asielzoekerscentrum in het Noord-Hollandse Heerhugowaard. De vier verdachten, allen begin 20, komen uit Duitsland en werden daar begin augustus aangehouden. Ze zijn overgeleverd aan Nederland.

De rechtbank besliste dat M. in voorarrest moet blijven tot de volgende, voorbereidende zitting. Deze is op 11 maart. De medeverdachten komen op 9 en 10 januari voor de rechter. Wanneer de zaak inhoudelijk behandeld kan worden, is nog onduidelijk, mede omdat het onderzoek nog niet is afgerond.