Het bankje werd sinds de oplevering in 2022 meerdere keren volledig zwart geschilderd, waarna de gemeente het bankje telkens opnieuw herstelde. Uiteindelijk deed de gemeente aangifte.

De politierechter in Arnhem legde beide jongeren dinsdag een werkstraf van 40 uur op, waarvan 20 uur voorwaardelijk. Daarnaast moeten ze samen 1000 euro betalen als compensatie voor de verrichte herstelwerkzaamheden.

Volgens de rechter heeft de actie niet alleen „materiële schade, maar ook symbolisch diepe wonden geslagen”, zo tekent lokaal nieuwsmedium Edese Vos op. In de rechtszaal probeerden de christelijke jongens hun daad in perspectief te plaatsen. „Voor ons wordt de regenboog misbruikt door ‘m op zo’n bankje te plaatsen,” verklaarde H.

Maar ze betuigden ook spijt. „Dit is fout geweest. De volgende keer moet ik erover in gesprek gaan.” De rechter reageerde volgens het medium kritisch, maar nam hun spijtbetuiging mee in de strafmaat. „U heeft bewust gehandeld, niet in een opwelling. U mag een mening hebben, maar u kunt uw onvrede niet uiten door andermans eigendom te vernielen.”