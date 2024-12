Woonbond zet geen handtekening onder afspraken woontop

De Woonbond maakte eind november al bekend ontevreden te zijn over de maximaal toegestane huurverhoging in de sociale sector. De organisatie stapte toen uit onderhandelingen met de minister, woningcorporaties en gemeenten over nieuwe prestatieafspraken die voor voldoende nieuwe corporatiewoningen moeten zorgen. Die zijn onderdeel van de woontopafspraken over het versneld bouwen van woningen, die Keijzer naar verwachting woensdag presenteert.

De Woonbond stelt bereid te zijn geweest om weer te praten als „er beweging zou komen”, maar minister Keijzer zei de huurdersorganisatie niet tegemoet te kunnen komen. „De minister verkiest een Woontop met deze afspraken boven het draagvlak van huurders. Bouwplannen kunnen niet bekostigd worden door de bestaanszekerheid van huurders op het spel te zetten”, zegt Woonbond-directeur Zeno Winkels.